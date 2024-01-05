Британія перестане експлуатувати два фрегати ВМФ: ЗМІ дізналися причину

Британія виведе з експлуатації два кораблі королівського військово-морського флоту. Причиною є нестача моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За інформацією видання, фрегат HMS Westminster, який нещодавно був відремонтований, та фрегат HMS Argyll будуть виведені з експлуатації у цьому році.

Екіпажі кораблів направлять на роботу до нового флоту фрегатів типу 26, коли вони надійдуть на озброєння.

Як зазначають журналісти, це відбувається у той час, коли британські збройні сили переживають серйозну кризу з набором персоналу, а у ВМС стався обвал припливу новобранців на службу.

"Нам доведеться забирати особовий склад з однієї частини ВМС для того, щоб перевести його в іншу", - наводить видання слова неназваного джерела.

В результаті цього кількість фрегатів у надводному флоті Великої Британії скоротиться до дев'яти, поки на озброєння не надійдуть два кораблі нового типу.

Після виведення з експлуатації кораблі буде або списано, або продано союзникам.

Передача британських кораблів Україні

Нагадаємо, раніше Британія анонсувала передачу Україні двох тральщиків для розмінування Sandown (MCMV).

Як зазначав міністр оборони Британії Грант Шаппс, це допоможе Україні відновити свій експорт Чорним морем.

Також 11 грудня стало відомо, що Британія та Норвегія очолили морську коаліцію для допомоги Україні. У її рамках відбуватимуться постачання кораблів та інших транспортних засобів для українських захисників.