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Британия перестанет эксплуатировать два фрегата ВМФ: СМИ узнали причину

Пятница 05 января 2024 16:47
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Британия перестанет эксплуатировать два фрегата ВМФ: СМИ узнали причину Фото: Британия перестанет эксплуатировать два фрегата ВМФ (flickr by Bernie C)
Автор: Иван Носальский

Британия выведет из эксплуатации два корабля королевского военно-морского флота. Причиной является нехватка моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, фрегат HMS Westminster, который недавно был отремонтирован, и фрегат HMS Argyll будут выведены из эксплуатации в этом году.

Экипажи кораблей направят на работу в новый флот фрегатов типа 26, когда они поступят на вооружение.

Как отмечают журналисты, это происходит в то время, когда британские вооруженные силы переживают серьезный кризис с набором персонала, а в ВМС произошел обвал притока новобранцев на службу.

"Нам придется забирать личный состав из одной части ВМС для того, чтобы перевести его в другую", - приводит издание слова неназванного источника.

В результате этого количество фрегатов в надводном флоте Великобритании сократится до девяти, пока на вооружение не поступят два корабля нового типа.

После вывода из эксплуатации корабли будут либо списаны, либо проданы союзникам.

Передача британских кораблей Украине

Напомним, ранее Британия анонсировала передачу Украине двух тральщиков для разминирования Sandown (MCMV).

Как отмечал министр обороны Британии Грант Шаппс, это поможет Украине восстановить свой экспорт по Черному морю.

Также 11 декабря стало известно, что Британия и Норвегия возглавили морскую коалицию для помощи Украине. В ее рамках будут совершаться поставки кораблей и других транспортных средств для украинских защитников.

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