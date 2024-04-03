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Британія передасть Україні партію обладнання для розмінування

Архівне фото: Британія передасть Україні партію обладнання для розмінування (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони Британії.

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі.

Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати.

Фото: Допомога Україні (twitter.com/DefenceES)

Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

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