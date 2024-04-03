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Британия передаст Украине партию оборудования для разминирования

Архивное фото: Британия передаст Украине партию оборудования для разминирования (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания договорилась с частным предприятием о ремонте партии помощи для разминирования, которую планируется передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Британии.

Предприятие Defence Equipment & Support, которое входит в структуру оборонного ведомства Британии, сообщило, что Украина на текущий момент является самой заминированной страной в мире.

Поэтому оно заключило контракт с компанией Pearson Engineering на поставку оборудования. Его передала армия Британии, а предприятие должно отремонтировать.

Фото: Помощь Украине (twitter.com/DefenceES)

Оборудование позволит бронетехнике прокладывать безопасные маршруты.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.

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