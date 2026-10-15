Британія передасть Україні додаткову партію ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Велика Британія відправляє в Україну додаткову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, щоб зірвати російські атаки на цивільну інфраструктуру перед зимою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією джерел видання, питання поповнення запасів британських крилатих ракет обговорювали британський прем'єр-міністр Енді Бернем та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Лондоні.

Постачання відбудеться в межах посилення підтримки України західними союзниками.

Джерела стверджують, що у британському уряді вважають використання Україною далекобійної зброї по російських об'єктах, причетних до атак на мирних жителів та інфраструктуру, оборонним кроком.

Лондон зазначає, що Київ має право протидіяти російській ескалації та збільшенню виробництва безпілотників.

Ракети виробництва компанії MBDA мають дальність польоту понад 250 кілометрів.

Вони здатні ефективно проникати крізь російську систему протиповітряної оборони завдяки польоту на низькій висоті та високій швидкості.

У серпні Велика Британія оголосила про плани поділитися з Києвом кресленнями ракет для їх збирання безпосередньо в Україні.

Крім того, країна розробляє недорогу далекобійну зброю, яка не залежить від американських компонентів.