Британія передасть Україні авіабомби Paveway IV, - журналіст

"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", - повідомив він.

Характеристика Paveway IV

Бомба Paveway IV - це боєприпас вагою 230 кг, оснащений двома системами наведення: GPS і лазерною. Вона виробляється британською компанією Raytheon UK і є останньою версією серії Paveway.

Paveway IV може вражати цілі за допомогою GPS, лазерного цілевказівки або комбінації обох. Це дає пілотам більшу гнучкість при виборі тактики удару. Авіабомба також відома своєю високою точністю ураження цілей.

Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.

Загалом Paveway IV - це ефективна та універсальна зброя, яка використовується Королівськими військово-повітряними силами і, ймовірно, буде використовуватися Королівським флотом.

Нещодавно британські літаки скинули ці бомби під час атаки по військових об'єктах іранських проксі в Ємені.