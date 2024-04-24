Британия передаст Украине авиабомбы Paveway IV, - журналист

"Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", - сообщил он.

Характеристика Paveway IV

Бомба Paveway IV - это боеприпас весом 230 кг, оснащенный двумя системами наведения: GPS и лазерной. Она производится британской компанией Raytheon UK и является последней версией серии Paveway.

Paveway IV может поражать цели с помощью GPS, лазерного целеуказания или комбинации обоих. Это дает пилотам большую гибкость при выборе тактики удара. Авиабомба также известна своей высокой точностью поражения целей.

Paveway IV может использоваться с различных боевых самолетов, включая Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.

В целом, Paveway IV - это эффективное и универсальное оружие, которое используется Королевскими военно-воздушными силами и, вероятно, будет использоваться Королевским флотом.

Недавно британские самолеты сбросили эти бомбы во время атаки по военным объектам иранских прокси в Йемене.