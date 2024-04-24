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Британия передаст Украине авиабомбы Paveway IV, - журналист

Фото: Британия передаст Украине авиабомбы Paveway IV (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания отправит Украине авиабомбы Paveway IV в рамках следующего пакета военной помощи.

Об этом заявил журналист BBC Джонатан Биль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", - сообщил он. 

Характеристика Paveway IV

Бомба Paveway IV - это боеприпас весом 230 кг, оснащенный двумя системами наведения: GPS и лазерной. Она производится британской компанией Raytheon UK и является последней версией серии Paveway.

Paveway IV может поражать цели с помощью GPS, лазерного целеуказания или комбинации обоих. Это дает пилотам большую гибкость при выборе тактики удара. Авиабомба также известна своей высокой точностью поражения целей.

Paveway IV может использоваться с различных боевых самолетов, включая Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.

В целом, Paveway IV - это эффективное и универсальное оружие, которое используется Королевскими военно-воздушными силами и, вероятно, будет использоваться Королевским флотом.

Недавно британские самолеты сбросили эти бомбы во время атаки по военным объектам иранских прокси в Йемене.

 

Помощь Украине от Британии

Великобритания продолжает активно помогать Украине в ее противостоянии российской агрессии. На днях Лондон выделил почти 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов) на укрепление украинского энергетического сектора.

Это не единственная мера поддержки, предпринятая Великобританией в последнее время. В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия, предназначенного для сбивания дронов и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов.

Помимо военной помощи, Великобритания также оказывает Украине гуманитарную поддержку.

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