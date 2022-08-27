Британия передаст Украине подводные беспилотники: для чего они предназначены

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военных ими управлять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Британии.
Автономная техника предназначена для использования в мелководных прибрежных условиях, эффективно работает на глубине до 100 метров для обнаружения, определения местоположения и идентификации мин с использованием набора датчиков.
Напомним, ранее сообщалось, что Британия поделится с Украиной технологиями для восстановления транспортной инфраструктуры в рамках нового пакета помощи.
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