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Британия передаст Украине подводные беспилотники: для чего они предназначены

Фото: подводный беспилотник (gov.uk)
Автор: Руслан Гаращенко

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военных ими управлять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Британии.

Что известно об этих беспилотниках?

Автономная техника предназначена для использования в мелководных прибрежных условиях, эффективно работает на глубине до 100 метров для обнаружения, определения местоположения и идентификации мин с использованием набора датчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия поделится с Украиной технологиями для восстановления транспортной инфраструктуры в рамках нового пакета помощи.

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