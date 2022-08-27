Британія передасть Україні підводні безпілотники: для чого вони призначені

Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники і навчить українських військових ними керувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Британії.
Автономна техніка призначена для використання в мілководних прибережних умовах, ефективно працює на глибині до 100 метрів для виявлення, визначення місця розташування та ідентифікації мін з використанням набору датчиків.
Нагадаєм, раніше повідомлялося, що Британія поділиться з Україною технологіями для відновлення транспортної інфраструктури в рамках нового пакету допомоги.
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