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Британия передаст Украине бронеавтомобили Stormer

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания планирует направить в Украину небольшое количество бронеавтомобилей Stormer. Они оснащены пусковыми установками для противовоздушных ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно британским оценкам, во время войны против Украины погибли около 15 тысяч оккупантов. Также было уничтожено 2 тысячи бронетехники, в том же числе около 530 танков, 60 вертолетов и истребителей.

"Теперь я могу объявить палате представителей, что мы предоставим небольшое количество бронетехники, которая оснащена пусковыми установками для этих противовоздушных ракет", - заявил Уоллес.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Госдеп США согласовал продажу боеприпасов нестандартного российского происхождения на сумму 165 млн долларов Украине.

Война России против Украины продолжается шестьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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