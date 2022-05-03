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Британия передаст Украине 13 бронемашин для эвакуации из осажденных городов на востоке

Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о передаче Украине 13 единиц бронированных машин. Их будут использовать для эвакуации людей из осажденных городов на востоке нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эта техника поможет защитить невинных украинцев, которые пытаются сбежать от российских обстрелов, и поддержит украинцев в выполнении жизненно важной работы", - заявила Трасс.

В Британии отмечают, что эти бронемашины могут противостоять высокоскоростным пулям, противопехотным мин и самодельным взрывным устройствам,

Также их будут использовать для транспортировки чиновников до временных командных пунктов и для помощи рабочим, которые восстанавливают железнодорожные линии.

Известно, что присланные бронемашины из парка иностранных дел в ответ на запрос украинского правительства начнут прибывать в Украину в течение нескольких дней.

Напомним, сегодня премьер-министр Британии выступил с речью перед Верховной Радой во время которой заявил о передаче Украине противокорабельных ракет, радаров для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеров. Новый пакет помощи имеет размер 300 млн фунтов.

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