Британія передасть Україні 13 бронемашин для евакуації з обложених міст на сході

"Ця техніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, та підтримає українців у виконанні життєво важливої роботи", - заявила Трас.

У Британії зазначають, що ці бронемашини можуть протистояти високошвидкісним кулям, протипіхотним мінам та саморобним вибуховим пристроям,

Також їх використовуватимуть для транспортування чиновників до тимчасових командних пунктів і для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.

Відомо, що надіслані бронемашини із парку закордонних справ у відповідь на запит українського уряду почнуть прибувати в Україну протягом кількох днів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Британії виступив з промовою перед Верховною радою під час якої заявив про передачу Україні протикорабельних ракет, радарів для контрбатарейної боротьби, бронетранспортерів. Новий пакет допомоги має розмір 300 млн фунтів.

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