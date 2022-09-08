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Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники, - Уоллес

Фото: Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач, заявили сегодня в британском минобороны.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло", - сказал Уоллес.

Платформы помогут ВСУ быстрее перебрасывать военную технику - в частности поставленные Британией ранее системы РСЗО или БМП Stormer. Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.

Напомним, сегодня проходит пятая встреча союзников Украины на авиабазе "Рамштайн".

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины поразили уже более 400 целей из реактивных артиллерийских систем HIMARS. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Кроме того, стал известен состав нового пакета помощи Украине от США на 675 млн долларов. В частности, туда войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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