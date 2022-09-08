Британія передасть Україні 120 машин для перевезення спецтехніки, - Уоллес

Велика Британія передасть Україні понад 120 машин для вирішення логістичних завдань, заявили сьогодні в британському Міноборони.

Про це заявив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Ми хочемо ясно сказати, що не зупинимося, що наша рішучість не ослабне, ми продовжимо допомагати Україні, скільки б часу це не зайняло", - сказав Уоллес.

Платформи допоможуть ЗСУ швидше перекидати військову техніку - зокрема поставлені Британією раніше системи РСЗВ або БМП Stormer. Також в пакет допомоги входять інші транспортні машини.