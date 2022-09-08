Британія передасть Україні 120 машин для перевезення спецтехніки, - Уоллес

Велика Британія передасть Україні понад 120 машин для вирішення логістичних завдань, заявили сьогодні в британському Міноборони.
Про це заявив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Ми хочемо ясно сказати, що не зупинимося, що наша рішучість не ослабне, ми продовжимо допомагати Україні, скільки б часу це не зайняло", - сказав Уоллес.
Платформи допоможуть ЗСУ швидше перекидати військову техніку - зокрема поставлені Британією раніше системи РСЗВ або БМП Stormer. Також в пакет допомоги входять інші транспортні машини.
Нагадаємо, сьогодні проходить п'ята зустріч союзників України на авіабазі "Рамштайн".
Також повідомлялося, що збройні сили України вразили вже понад 400 цілей з реактивних артилерійських систем HIMARS. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
Крім того, став відомий склад нового пакету допомоги Україні від США на 675 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці і протитанкові системи.
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