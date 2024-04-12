Британія передала Україні два мінні тральщики

Велика Британія передала Україні два мінних тральщики Королівського військово-морського флоту. Вони вже прибули в Портсмут, де їхні екіпажі проходять навчання для підготовки до виконання завдань у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Portsmouth News.
Військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, були виведені зі складу Королівського флоту і передані українським військовим, де вони діятимуть під назвами "Чернігів" і "Черкаси". Кораблі, кожен з яких прослужив у Королівському флоті понад 20 років, прибули на військово-морську базу Портсмута, відпливши з Шотландії.
Вони залишаться базуватися в Портсмуті, поки члени екіпажу проходитимуть навчання, щоб підготувати їх до пошуку мін у Чорному морі.
"Наразі кораблі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни. Проте, вони стануть критично важливим засобом для України в її майбутній обороні берегової лінії, оскільки Великобританія прагне підтримати довгострокові можливості українських ВМС, у той час як вони прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення і знешкодження морських мін", - заявив представник Міністерства оборони Британії.
Британія є одним з основних союзників України з початку повномасштабної війни. Країна першою погодилася надати нашим військовим сучасні танки Challenger 2, а також далекобійні ракети Storm Shadow із дальністю 300 кілометрів.
22 березня Міноборони Британії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів). До нього увійшли безпілотники, а також протиповітряна оборона.
Також 8 квітня Британія домовилася з Францією про збільшення постачання в Україну боєприпасів, безпілотників та систем ППО.
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