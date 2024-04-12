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Британия передала Украине два минных тральщика

Иллюстративное фото (flickr.com/markp51)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота. Они уже прибыли в Портсмут, где их экипажи проходят обучение для подготовки к выполнению задач в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Portsmouth News.

Военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham, были выведены из состава Королевского флота и переданы украинским военным, где они будут действовать под названиями "Чернигов" и "Черкассы". Корабли, каждый из которых прослужил в Королевском флоте более 20 лет, прибыли на военно-морскую базу Портсмута, отплыв из Шотландии.

Они останутся базироваться в Портсмуте, пока члены экипажа будут проходить обучение, чтобы подготовить их к поиску мин в Черном море.

"В настоящее время корабли не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны. Тем не менее, они станут критически важным средством для Украины в ее будущей обороне береговой линии, поскольку Великобритания стремится поддержать долгосрочные возможности украинских ВМС, в то время как они стремятся защитить коммерческое судоходство путем обнаружения и обезвреживания морских мин", - заявил представитель Министерства обороны Британии. 

Помощь от Британии

Британия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабной войны. Страна первой согласилась предоставить нашим военным современные танки Challenger 2, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow с дальностью 300 километров.

22 марта Минобороны Британии анонсировало новый пакет военной помощи Украине на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов). В него вошли беспилотники, а также противовоздушная оборона.

Также 8 апреля Британия договорилась с Францией об увеличении поставок в Украину боеприпасов, беспилотников и систем ПВО.

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