Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж

Сегодня во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск состоялся завершающий этап подготовки первой группы военных ВСУ. Они будут инструкторами по подготовке будущих операторов NLAW.

Фото: первые украинские инструкторы завершили обучение (Getty Images)

Курс подготовки завершился практическими стрельбами из противотанковых комплексов NLAW. Одним из первых трех инструкторов стал военнослужащий Зиновий Тужанский.

Фото: военный Зиновий Тужанский теперь инструктор по стрельбе из NLAW (Getty Images)

Огонь по "противнику" вели с разных дистанций через окна дома, из окопа, из боевой машины. Первые ракетные стрельбы из противотанковых комплексов NLAW проводились с расстояния от 300 до 600 метров до цели.

Фото: бойцы уничтожили все цели с помощью NLAW (Getty Images)

После проведения практических стрельб, которые завершились уничтожением всех целей, украинские военнослужащие получили сертификаты инструкторов по стрельбе из противотанковых комплексов NLAW.

Фото: украинские военные возвращаются со стрельб (Getty Images)

Что известно о комплексах NLAW

Противотанковый ракетный комплекс NLAW был разработан компанией SAAB (Швеция) совместно с британским отделением группы Thales. Оружие способно поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров.

На активацию противотанкового комплекса и открытие огня уходит от 2 до 3 секунд. Ракеты NLAW могут взрываться как при попадании в цель, так и над ней, поскольку имеет инерционный и магнитный взрыватели.

Фото: комплексы NLAW способны уничтожать цели на расстоянии до 800 метров (Getty Images)

Небольшой вес комплекса - около 12,5 кг - позволяет привлекать лишь одного военного, что облегчает и ускоряет ведение боя.

Главное назначение NLAW - уничтожение бронированных машин, бронетранспортеров и танков. Это оружие поможет украинским военнослужащим дать отпор российским силам в случае нового акта агрессии.