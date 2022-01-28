Британія передала комплекси NLAW. Як ЗСУ вчаться знищувати ними танки: фоторепортаж

Україна в середині січня отримала декілька партій військової допомоги від Британії, які містили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси NLAW. Українські військові вже почали вчитися застосовувати цю зброю, щоб у разі нападу Росії вміло знищувати танки агресора.
РБК-Україна публікує фоторепортаж Getty Images з навчань українських бійців.
Сьогодні у Львівській області в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відбувся завершальний етап підготовки першої групи військових ЗСУ. Вони будуть інструкторами з підготовки майбутніх операторів NLAW.
Фото: перші українські інструктори завершили навчання (Getty Images)
Курс підготовки завершився практичними стрільбами з протитанкових комплексів NLAW. Одним із перших трьох інструкторів став військовослужбовець Зіновій Тужанський.
Фото: військовий Зіновій Тужанський тепер інструктор зі стрільби з NLAW (Getty Images)
Вогонь по "противнику" вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини. Перші ракетні стрільби з протитанкових комплексів NLAW проводилися з відстані від 300 до 600 метрів до цілі.
Фото: бійці знищили всі цілі за допомогою NLAW (Getty Images)
Після проведення практичних стрільб, які завершилися знищенням всіх цілей, українські військовослужбовці отримали сертифікати інструкторів зі стрільби з протитанкових комплексів NLAW.
Фото: українські військові повертаються зі стрільб (Getty Images)
Протитанковий ракетний комплекс NLAW був розроблений компанією SAAB (Швеція) спільно з британським відділенням групи Thales. Зброя здатна вражати цілі на дистанції від 20 до 800 метрів.
На активацію протитанкового комплексу та відкриття вогню йде від 2 до 3 секунд. Ракети NLAW можуть вибухати як при влучанні в ціль, так і над нею, оскільки має інерційний та магнітний підривачі.
Фото: комплекси NLAW здатні знищувати цілі на відстані до 800 метрів (Getty Images)
Невелика вага комплексу - близько 12,5 кг - дозволяє залучати лише одного військового, що полегшує та прискорює ведення бою.
Головне призначення NLAW - знищення броньованих машин, бронетранспортерів та танків. Ця зброя допоможе українським військовослужбовцям дати відсіч російським силам у випадку нового акту агресії.
Нагадаємо, на тлі загрози нового нападу Росії британська сторона відправила Україні понад 2000 протитанкових комплексів.