Британія передала комплекси NLAW. Як ЗСУ вчаться знищувати ними танки: фоторепортаж

Сьогодні у Львівській області в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відбувся завершальний етап підготовки першої групи військових ЗСУ. Вони будуть інструкторами з підготовки майбутніх операторів NLAW.

Фото: перші українські інструктори завершили навчання (Getty Images)

Курс підготовки завершився практичними стрільбами з протитанкових комплексів NLAW. Одним із перших трьох інструкторів став військовослужбовець Зіновій Тужанський.

Фото: військовий Зіновій Тужанський тепер інструктор зі стрільби з NLAW (Getty Images)

Вогонь по "противнику" вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини. Перші ракетні стрільби з протитанкових комплексів NLAW проводилися з відстані від 300 до 600 метрів до цілі.

Фото: бійці знищили всі цілі за допомогою NLAW (Getty Images)

Після проведення практичних стрільб, які завершилися знищенням всіх цілей, українські військовослужбовці отримали сертифікати інструкторів зі стрільби з протитанкових комплексів NLAW.

Фото: українські військові повертаються зі стрільб (Getty Images)

Що відомо про комплекси NLAW

Протитанковий ракетний комплекс NLAW був розроблений компанією SAAB (Швеція) спільно з британським відділенням групи Thales. Зброя здатна вражати цілі на дистанції від 20 до 800 метрів.

На активацію протитанкового комплексу та відкриття вогню йде від 2 до 3 секунд. Ракети NLAW можуть вибухати як при влучанні в ціль, так і над нею, оскільки має інерційний та магнітний підривачі.

Фото: комплекси NLAW здатні знищувати цілі на відстані до 800 метрів (Getty Images)

Невелика вага комплексу - близько 12,5 кг - дозволяє залучати лише одного військового, що полегшує та прискорює ведення бою.

Головне призначення NLAW - знищення броньованих машин, бронетранспортерів та танків. Ця зброя допоможе українським військовослужбовцям дати відсіч російським силам у випадку нового акту агресії.