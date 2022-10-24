Британія отримає нового прем’єра. Що відомо про Ріші Сунака та його позицію по Україні

Хто такий Ріші Сунак

42-річний політик народився у Саутгемптоні. Його батьки мають індійське походження. Вони емігрували на південь Великобританії зі Східної Африки.

Ріші Сунак стане наймолодшим прем'єром із 1812 року і першим главою уряду Британії азіатського походження.

Його батько працював лікарем, а мати керувала власною аптекою. За словами самого Ріші Сунака, допомагаючи матері в аптеці він набув перших бізнес-навичок.

Сунак здобув освіту в Лінкольн-коледжі Оксфордського університету, де вивчав філософію, економіку та політику. Потім навчався у Каліфорнії за Стенфордською програмою МВА.

Після закінчення навчання працював у банківському секторі. Був партнером у інвестиційних фондах The Children's Investment Fund Management та Theleme Partners.

Перші кроки у політичній кар'єрі Сунак зробив ще в Оксфорді, коли проходив стажування у виборчому штабі Консервативної партії. У 2014 році був обраний кандидатом у Палату громад від округу Річмонд, а у 2015 став членом парламенту.

Фото: Риши Сунак під час дебатів з Ліз Трас (Getty Images)

У 2019 році Ріші Сунак отримав посаду помічника міністра ЖКГ, громад та місцевого самоврядування в уряді Терези Мей.

У кабінеті Бориса Джонсона був призначений спочатку головним секретарем Казначейства, а з 13 лютого по 5 липня 2022 року Ріші Сунак обіймав посаду канцлера Казначейства Сполученого Королівства.

За час роботи в Казначействі впровадив програму допомоги бізнесу, що постраждав від пандемії коронавірусу. Це принесло йому популярність серед британців.

Ріші Сунак був одним із перших міністрів, які у липні цього року пішли у відставку на знак недовіри прем'єру Борису Джонсону на тлі низки гучних скандалів.

Після відставки Джонсона Сунак висунув свою кандидатуру на посаду прем'єра і вийшов у фінал голосування разом із Ліз Трасс, проте поступився їй, набравши на 35% менше голосів.

Ріші Сунак одружений, є двоє дітей. Його дружина Акшата Мурті – дочка індійського мільярдера, засновника ІТ-корпорації Infosys Нараяна Мурті. Входить до списку найбагатших жінок Британії.

Ріші Сунак про війну в Україні

У День Незалежності Ріші Сунак звернувся до українців у відкритому листі та запевнив у беззастережній підтримці та допомозі з боку Великої Британії, незважаючи на зміни у внутрішній політиці країни.

Політик заявив, що Україна увійде в історію як "маяк свободи". Тому необхідно разом не лише перемогти Путіна, а й утримати його від того, щоб він колись знову завдав шкоди нашій країні.

"Ми продовжимо підтримувати ваших хоробрих бійців, щоб захистити ваших громадян, ми продовжимо надавати гуманітарну допомогу, щоб забезпечити вам доступ до ліків та їжі, і ми продовжуватимемо давати притулок вашим близьким, поки вони не зможуть безпечно повернутися додому і спати спокійно. І коли вони це зроблять, я обіцяю, що Сполучене Королівство буде другом на все життя і допоможе Україні перетворитися на процвітаючу, амбітну та прогресивну країну, якою ви є", - наголосив Сунак.

Також напередодні минулих виборів Сунак запевнив, що якщо його оберуть прем’єром, його першою закордонною поїздкою стане візит до Києва.

"Якщо я стану прем'єр-міністром, я подвоюю наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так уміло очолював Борис (Джонсон)", - розповів про свої плани політик.

Велика Британія однією з перших країн підтримала Україну після повномасштабного вторгнення РФ. Як канцлер Казначейства Ріші Сунак брав активну участь у розробці пакету заходів щодо фінансової підтримки нашої країни.

За його словами, Великобританія "ввела один із найсильніших пакетів санкцій проти Росії, які будь-коли бачив світ", і підтримала Україну зброєю.

Влітку під час передвиборчих дебатів із Ліз Трасс політик назвав агресію Росії проти України "варварською та незаконною", а також що протистояння Путіну вимагає жорсткості. Водночас він наголошував, що війна в Україні матиме руйнівні наслідки не лише для українців, а й викличе порушення у світовій економіці.

Вибори нового прем'єра Британії

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії лише через 6 тижнів після свого призначення. Глава уряду втратила підтримку у парламенті через свою бюджетну програму.

Після відставки Трасс керівництво Консервативної партії затвердило нову процедуру балотування – претендентам спочатку необхідно отримати підтримку не менше 100 депутатів. Після цього можуть бути призначені вибори за участю двох кандидатів із найбільшою кількістю голосів.

Першою свою кандидатуру 21 жовтня висунула Пенні Мордонт – лідер Палати громад. Ріші Сунак оголосив про висунення 23 жовтня. Борис Джонсон, якого називали одним із найімовірніших кандидатів, відмовився повторно йти у прем'єри.

У понеділок, 24 жовтня, Сунак заручився підтримкою понад половини членів Консервативної партії. За кілька хвилин до закінчення процедури висування Пенні Мордонт оголосила про те, що знімає свою кандидатуру та підтримає Ріші Сунака. Таким чином, Сунак залишився єдиним претендентом на посаду голови партії та уряду.

Офіційно дату вступу на посаду нового прем'єра ще не оголошено. Спочатку Ліз Трасс подасть у відставку королю Чарльзу. Потім Ріші Сунака буде запрошено монархом для формування нового уряду.