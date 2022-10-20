ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба про підтримку з боку Британії на тлі відставки Трасс: перебоїв не буде

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 жовтня 2022 22:09
Кулеба про підтримку з боку Британії на тлі відставки Трасс: перебоїв не буде Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Перебоїв із підтримкою у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс чекати не варто.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Перобої у нас можуть бути лише з електроенергією, і ми їх можемо уникнути. Перебоїв із підтримкою не буде", - зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 жовтня, Ліз Трасс, виступаючи на Даунінг-стріт, оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Також пізніше керівництво правлячої Консервативної партії вирішило, за якою процедурою обиратимуть нового главу уряду.

Більше про відставку Трасс з посади британського прем'єра ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба
NEWS
Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський
Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде