Британия отправит в Эстонию дополнительный военный контингент в феврале
Британский посол Росс Аллен заявил, что Лондон может направить дополнительный контингент военнослужащих в Эстонию в феврале. Речь идет о 850 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"По нашему плану первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии", - сказал он.
По его словам, срок пребывания дополнительного контингента в Эстонии "зависит от обстоятельств".
"Быть может, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию с безопасностью в регионе и примем решения", - добавил он.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Великобритания вдвое увеличит военное присутствие в стране. В частности, для сдерживания российской угрозы.
Ранее Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.