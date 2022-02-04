Британия отправит в Эстонию дополнительный военный контингент в феврале

Британский посол Росс Аллен заявил, что Лондон может направить дополнительный контингент военнослужащих в Эстонию в феврале. Речь идет о 850 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"По нашему плану первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии", - сказал он.

По его словам, срок пребывания дополнительного контингента в Эстонии "зависит от обстоятельств".

"Быть может, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию с безопасностью в регионе и примем решения", - добавил он.