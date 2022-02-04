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Британия отправит в Эстонию дополнительный военный контингент в феврале

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Британия, Пятница 04 февраля 2022 23:58
Британия отправит в Эстонию дополнительный военный контингент в феврале Фото: Британия отправит в Эстонию дополнительный военный контингент в феврале (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Британский посол Росс Аллен заявил, что Лондон может направить дополнительный контингент военнослужащих в Эстонию в феврале. Речь идет о 850 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"По нашему плану первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии", - сказал он.

По его словам, срок пребывания дополнительного контингента в Эстонии "зависит от обстоятельств".

"Быть может, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию с безопасностью в регионе и примем решения", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Великобритания вдвое увеличит военное присутствие в стране. В частности, для сдерживания российской угрозы.

Ранее Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.

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