Британія віднесла Росію до ворожих держав

Державний міністр з питань безпеки Великобританії Деміан Хайндс назвав найбільш вороже налаштовані по відношенню до Сполученого Королівства держави. Хайндс відніс до таких країн Росію, Китай та Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

Видання, пояснюючи список країн міністра, перерахувало наступні загрози для Великобританії: наявність шпигунів і військових у стані готовності, проведення кібератак і кампаній з дезінформації.

"Три країни, які я згадав, мають людський потенціал, у них велика присутність, вони можуть забезпечувати присутність у великих масштабах. Вони можуть проводити і дійсно проводять інформаційні операції і задіяні безліччю різних способів. Важко дати вичерпний список", - пояснив він свій вибір.

Наступна в списку ворожих держав йшла Північна Корея.