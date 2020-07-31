Британия отменила очередной этап выхода из карантина

На севере Англии усилят карантин
Великобритания отложила очередной этап смягчения карантина из-за роста случаев коронавируса. Текущие ограничения сохранятся по меньшей мере еще две недели.
Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает The Guardian.
Новый этап ослабления карантина должен был начаться завтра, 1 августа. Джонсон сказал, что отменит это решение.
Одновременно с этим, правительство усилит карантин в некоторых частях на севере Англии.
"Мы принимаем эти меры с тяжелым сердцем, но, к сожалению, это необходимо, потому что мы видели, что в домашних хозяйствах не придерживаются социального дистанцирования, что является одной из причин роста заболеваемости", - заявил министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.
В последние дни в Британии наблюдается рост случаев коронавируса. Так, за последние сутки было выявлено 876 больных COVID-19. Это самый большой суточный прирост на протяжении июля.
Вспышки и рост коронавируса в Европе регистрируют ежедневно. Страны начали возвращать некоторые карантинные ограничения, отмененные ранее.
Британия одна из первых заявила о введении обязательного масочного режима в стране.
Также, масочный режим и запрет массовых собраний ввели в Мадриде.
В ВОЗ считают, что причинами вспышек коронавируса в Европе может быть поведение молодежи, которая часто игнорирует карантинные меры.