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Британия отказалась передавать Маврикию архипелаг Чагос

Новости » Политика     23.11.2019 - 13:16
Британия отказалась передавать Маврикию архипелаг Чагос
Иллюстративное фото (UK Parliament Jessica Taylor)

Британия должна была вывести колониальную администрацию из островов

Британия отказалась выполнять резолюцию Генеральной ассамблеи ООН относительно передачи Маврикию архипелага Чагос в Индийском океане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, Министерство иностранных дел Британии через шесть месяцев после принятия резолюции ГА ООН отклонило требование Маврикия вернуть ему архипелаг Чагос. Согласно резолюции, Великобритания должна была вывести свою свою колониальную администрацию из островов.

В Лондоне утверждают, что у Маврикия никогда не было суверенитета над архипелагом Чагос, поэтому Британия не признает его требования.

"У Британии нет сомнений относительно нашего суверенитета над британской территорией в Индийском океане, которая находится под сплошным британским суверенитетом с 1814 года", - говорится в заявлении МИД.

Со своей стороны премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что решение британского правительства делает Лондон нелегальным колониальным оккупантом архипелага Чагос.

Напомним, в феврале этого года Международный суд ООН призвал Британию передать под контроль Маврикия острова архипелага Чагос в Индийском океане. По мнению суда, в 1970-х годах Лондон неправомерно заставил население островов оставить эти территории.

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