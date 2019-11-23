Британія відмовилася передавати Маврикію архіпелаг Чагос

Ілюстративне фото (UK Parliament Jessica Taylor)

Британія мала вивести колоніальну адміністрацію з островів

Британія відмовилася виконувати резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо передачі Маврикію архіпелагу Чагос в Індійському океані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, Міністерство закордонних справ Британії через шість місяців після ухвалення резолюції ГА ООН відхилило вимогу Маврикію повернути йому архіпелаг Чагос. Згідно з резолюцією, Британія повинна була вивести свою свою колоніальну адміністрацію з островів.

У Лондоні стверджують, що Маврикій ніколи не мав суверенітету над архіпелагом Чагос, тому Британія не визнає його вимоги.

"У Британії немає сумнівів щодо нашого суверенітету над британською територією в Індійському океані, яка перебуває під суцільним британським суверенітетом з 1814 року", - йдеться в заяві МЗС.

Зі свого боку прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що рішення британського уряду робить Лондон нелегальним колоніальним окупантом архіпелагу Чагос.

Нагадаємо, у лютому цього року Міжнародний суд ООН закликав Британію передати під контроль Маврикію острови архіпелагу Чагос в Індійському океані. На думку суду, в 1970-х роках Лондон неправомірно змусив населення островів залишити ці території.