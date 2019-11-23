ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія відмовилася передавати Маврикію архіпелаг Чагос

Новини » Політика     23.11.2019 - 13:16
Британія відмовилася передавати Маврикію архіпелаг Чагос
Ілюстративне фото (UK Parliament Jessica Taylor)

Британія мала вивести колоніальну адміністрацію з островів

Британія відмовилася виконувати резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо передачі Маврикію архіпелагу Чагос в Індійському океані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, Міністерство закордонних справ Британії через шість місяців після ухвалення резолюції ГА ООН відхилило вимогу Маврикію повернути йому архіпелаг Чагос. Згідно з резолюцією, Британія повинна була вивести свою свою колоніальну адміністрацію з островів.

У Лондоні стверджують, що Маврикій ніколи не мав суверенітету над архіпелагом Чагос, тому Британія не визнає його вимоги.

"У Британії немає сумнівів щодо нашого суверенітету над британською територією в Індійському океані, яка перебуває під суцільним британським суверенітетом з 1814 року", - йдеться в заяві МЗС.

Зі свого боку прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що рішення британського уряду робить Лондон нелегальним колоніальним окупантом архіпелагу Чагос.

Нагадаємо, у лютому цього року Міжнародний суд ООН закликав Британію передати під контроль Маврикію острови архіпелагу Чагос в Індійському океані. На думку суду, в 1970-х роках Лондон неправомірно змусив населення островів залишити ці території.

В ООН засудили дії влади Ірану, в результаті яких загинули демонстранти У Британії затримали ще одного підозрюваного у справі загибелі 39 мігрантів
Новини України ООНВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся