Британия отказалась от финансирования некоторых программ в Сирии

В то же время Лондон не сворачивает финансирование гуманитарных программ

Правительство Великобритании приостановило финансирование негуманитарных программ в подконтрольных оппозиции районах Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что финансирование некоторых программ прекращено по той причине, что в ряде регионов ухудшается ситуация с безопасностью. В то же время в правительстве подчеркнули, что Лондон продолжит оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, чтобы улучшить безопасность и стабильность в Сирии.

Отметим, до этого стало известно, что Лондон прекращает попытки по созданию независимых полицейских сил. За минувший финансовый год Британия потратила более 193 млн долларов на поддержку Сирии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон намерен сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Кроме того, на прошлой неделе в Турции заявили о "последней стадии" подготовки военной операции в Сирии.