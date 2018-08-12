В Турции заявили о "последней стадии" подготовки военной операции в Сирии

Эрдоган заявил, что Турция продолжит бороться с терроризмом

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна находится на "последней стадии" подготовки военной операции в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"В ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность", - сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара "находится на последней стадии подготовки" операции в новых сирийских регионах, чтобы, как и во время военных операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", обеспечить там стабильность.

Эрдоган также заявил, что из Турции в регионы, где проходили эти военные операции, вернулись "четверть миллиона человек".

Напомним, международная организация Amnesty International после проведения исследования, результаты которого были обнародованы 2 августа, сообщила, что турецкая армия и отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, ответственны за тяжелые нарушения прав человека в сирийском городе Африн.