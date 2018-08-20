Британія відмовилася від фінансування деяких програм у Сирії

У той же час Лондон не згортає фінансування гуманітарних програм

Уряд Великобританії припинив фінансування негуманітарних програм у підконтрольних опозиції районах Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що фінансування деяких програм припинено з тієї причини, що в ряді регіонів погіршується ситуація з безпекою. У той же час в уряді наголосили, що Лондон продовжить надавати допомогу тим, хто її потребує, щоб поліпшити безпеку і стабільність в Сирії.

Відзначимо, до цього стало відомо, що Лондон припиняє спроби по створенню незалежних поліцейських сил. За минулий фінансовий рік Британія витратила понад 193 млн доларів на підтримку Сирії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що Вашингтон має намір зберегти свою військову присутність в Сирії до тих пір, поки не буде остаточно розгромлено терористичне угрупування "Ісламська держава".

Крім того, минулого тижня в Туреччині заявили про "останню стадію" підготовки військової операції в Сирії.