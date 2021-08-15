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Британия отказалась от дипломатического присутствия в Афганистане

Автор: Артур Родивилов

Великобритания отказалась от дипломатического присутствия в Афганистане. Лондон собирается в ближайшее время эвакуировать из Кабула своего посла Лори Бристоу и других сотрудников посольства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times.

сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Есть опасения, что аэропорт не продержится дольше нескольких дней», — рассказали в правительстве Великобритании.

По информации издания, дипломатическое присутствие в Афганистане будет полностью исключено, так как в британском правительстве не доверяют заявлениям талибов (организация запрещена в России) о том, что сотрудникам дипведомств других стран ничего не угрожает.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании должны будут вывезти 5500 человек из Афганистана — из них 500 человек это сотрудники посольства, а также около 2000 человек — помощники из числа местного населения, которые работали в обслуживающем персонале и в качестве переводчиков.

Также британская армия выразила намерение вывезти из страны подготовленных военными инструкторами сотрудников афганских спецслужб.

Напомним, Байден санкционировал развертывание в целом 5 тысяч военных для обеспечения безопасной эвакуации из Афганистана дипработников. Решение принято в рамках завершения военной миссии.

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Афганистан