RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані

Автор: Артур Родивилов

Великобританія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані. Лондон збирається найближчим часом евакуювати з Кабула свого посла Лорі Брістоу та інших співробітників посольства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times.

повідомляє газета The Times з посиланням на джерела в британському уряді.

"Є побоювання, що аеропорт не протримається довше декількох днів», — розповіли в уряді Великобританії.

За інформацією видання, дипломатична присутність в Афганістані буде повністю виключена, оскільки в британському уряді не довіряють заявам талібів (організація заборонена в Росії) про те, що співробітникам дипвідомств інших країн нічого не загрожує.

Королівські військово-повітряні сили Великобританії повинні будуть вивезти 5500 осіб з Афганістану-з них 500 осіб це співробітники посольства, а також близько 2000 осіб — помічники з числа місцевого населення, які працювали в обслуговуючому персоналі і в якості перекладачів.

Також британська армія висловила намір вивезти з країни підготовлених військовими інструкторами співробітників афганських спецслужб.

Нагадавши, Байден санкціонував розгортання загалом 5 тисяч військових для забезпечення безпечної евакуації з Афганістану диппрацівників. Рішення прийнято в рамках завершення військової місії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан