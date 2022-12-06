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Британія опублікувала актуальну карту війни в Україні

Фото: окупанти продовжують спроби наступу на Донбасі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти продовжують спроби наступу на Донбасі. Однак прорвати оборону ЗСУ ворогові не вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, росіяни продовжують намагатися прорвати позиції українських військових у районі Сватового та Кремінної (Луганська область), а також біля Бахмута (Донецька область). Спроби російських загарбників не дають успіхів.

Крім того, українські сили у відповідь на агресивні дії ворога намагаються відтісняти росіян, завдаючи ударів, що контратакують.

Ситуація інших ділянках фронту залишається без змін. У Херсонській та Запорізькій областях ЗСУ завдають точних ударів по тилу окупантів.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці прокоментували вибухи на стратегічних аеродромах РФ під Рязанню та в Енгельсі. Там вважають, що інциденти можуть бути оцінені як одні із найбільш стратегічно значущих провалів оборони Росії з моменту вторгнення в Україну.

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