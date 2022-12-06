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Британия опубликовала актуальную карту войны в Украине

Фото: оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе. Однако прорвать оборону ВСУ врагу не удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, россияне продолжают пытаться прорвать позиции украинских военных в районе Сватово и Кременной (Луганская область), а также возле Бахмута (Донецкая область). Попытки российских захватчиков не приносят успехов.

Кроме того, украинские силы в ответ на агрессивные действия врага пытаются оттеснять россиян, нанося контратакующие удары.

Ситуация на остальных участках фронта остается без изменений. В Херсонской и Запорожской областях ВСУ наносят точные удары по тылу оккупантов.

Напомним, ранее в британской разведке прокомментировали взрывы на стратегических аэродромах РФ под Рязанью и в Энгельсе. Там считают, что инциденты могут быть оценены как одни из наиболее стратегически значимых провалов обороны России с момента вторжения на Украину.

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