ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия опровергла планы по переброске 600 спецназовцев в Украину

Новина українською →
Москва, Пятница 11 февраля 2022 18:13
Британия опровергла планы по переброске 600 спецназовцев в Украину Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг планы по переброске порядка 600 спецназовцев в Украину из-за угрозы российского вторжения. Ранее такую информацию распространили британские СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Нет планов отправить 600 спецназовцев или что-то в этом роде в Украину", - отметил Уоллес.

По его словам, информация, приписываемая источникам в Минобороны Британии, является некорректной. Он уточнил, что в Украину была отправлена небольшая группа военных, чтобы помочь с обучением тому, как обращаться с присланным оборонительным оружием.

Напомним, в ноябре 2021 года британский таблоид The Mirror писал, что Лондон якобы может перебросить в Украину до 600 военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации.

Также сообщалось, что Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы