Британия опровергла планы по переброске 600 спецназовцев в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг планы по переброске порядка 600 спецназовцев в Украину из-за угрозы российского вторжения. Ранее такую информацию распространили британские СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По его словам, информация, приписываемая источникам в Минобороны Британии, является некорректной. Он уточнил, что в Украину была отправлена небольшая группа военных, чтобы помочь с обучением тому, как обращаться с присланным оборонительным оружием.

"Нет планов отправить 600 спецназовцев или что-то в этом роде в Украину", - отметил Уоллес.

Напомним, в ноябре 2021 года британский таблоид The Mirror писал, что Лондон якобы может перебросить в Украину до 600 военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации.

Также сообщалось, что Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море.