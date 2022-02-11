Британія спростувала плани щодо перекидання 600 спецназівців в Україну
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес спростував плани щодо перекидання близько 600 спецназівців до України через загрозу російського вторгнення. Раніше таку інформацію поширили британські ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
"Немає планів відправити 600 спецназівців або щось в цьому роді в Україну",-зазначив Уоллес.
За його словами, інформація, приписувана джерелам в Міноборони Британії, є некоректною. Він уточнив, що в Україну була відправлена невелика група військових, щоб допомогти з навчанням тому, як поводитися з присланою оборонною зброєю.
Нагадаємо, в листопаді 2021 року британський таблоїд The Mirror писав, що Лондон нібито може перекинути в Україну до 600 військовослужбовців на тлі загрози військового вторгнення Російської Федерації.
Також повідомлялося, що Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі.