ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія спростувала плани щодо перекидання 600 спецназівців в Україну

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 11 лютого 2022 18:13
Британія спростувала плани щодо перекидання 600 спецназівців в Україну Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес спростував плани щодо перекидання близько 600 спецназівців до України через загрозу російського вторгнення. Раніше таку інформацію поширили британські ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Немає планів відправити 600 спецназівців або щось в цьому роді в Україну",-зазначив Уоллес.

За його словами, інформація, приписувана джерелам в Міноборони Британії, є некоректною. Він уточнив, що в Україну була відправлена невелика група військових, щоб допомогти з навчанням тому, як поводитися з присланою оборонною зброєю.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року британський таблоїд The Mirror писав, що Лондон нібито може перекинути в Україну до 600 військовослужбовців на тлі загрози військового вторгнення Російської Федерації.

Також повідомлялося, що Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи