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Британия окажет Украине дополнительную военную помощь, - Джонсон

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Лондон, Суббота 30 апреля 2022 22:19
Британия окажет Украине дополнительную военную помощь, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре заверил президента Украины Владимира Зеленского в готовности оказать дополнительную военную помощь. Глава британского правительства добавил, что Лондон окажет Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Представитель Джонсона подтвердил изданию, что сегодня между премьером и Зеленским произошел телефонный разговор. В ходе беседы глава британского правительства заявил о приверженности к укреплению Украины.

"Он (Джонсон - ред.) подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать Украине дополнительную военную помощь, чтобы дать украинцам необходимое для обороны вооружения", - цитирует издание слова представителя британского премьера.

Также в ходе разговора Джонсон предложил Украине постоянную экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Великобритании.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Джонсоном. Он отметил, что во время беседы обсуждался ряд вопросов, в том числе усилия для прекращения войны.

Отметим, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с Зеленским. Британский премьер заверил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.

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