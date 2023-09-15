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Британія оголосила ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Фото: Британія оголосила ПВК "Вагнера" терористичною організацією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великобританії оголосив ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Відтепер компанія заборонена на території Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Британії.

Відповідний наказ ухвалив парламент Великої Британії 6 вересня.

Тепер приналежність до ПВК "Вагнера" або її активну підтримку вважатимуть кримінальним злочином, за який можуть призначити тюремний термін до 14 років зі штрафом або без нього.

ПВК "Вагнер" внесено до списку поряд із ще 78 організаціями, які також заборонені у Великій Британії.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину його бойовиків відправили до Білорусі. Польща та Литва заявляли, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.

А нещодавно літак із Пригожиним на борту розбився у Росії. Слідчий комітет РФ підтвердив його смерть. Проте, за словами самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка, найманці залишаться у Білорусі. Там їм запропонували приєднатися до місцевого ПВК "ГардСервіс".

Пізніше стало відомо, що політичне керівництво Росії хоче до середини вересня відправити більшу частину найманців ПВК "Вагнера" до Африки.

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ПВК ВагнераВійна Росії проти України