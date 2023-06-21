Британія оголосила про допомогу Україні у розмірі 3 млрд доларів

"Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 мільярди доларів, ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку "зеленої" енергетики і багато іншого - все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, в тому числі значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також буде оголошено на цьому тижні", - заявив Сунак.

Сунак відзначив важливість побудови платформи для бізнесу. Вона, зі свого боку, зможе залучити інновації й інвестиції, яких потребує Україна.

"Саме тому ми започатковуємо Український бізнес-компакт, щоб приватний сектор міг пообіцяти свою підтримку відновленню та реконструкції України", - додав прем'єр-міністр Британії.

Конференція у Лондоні з питань відновлення України

Конференція, присвячена відновленню України, наразі проходить в Лондоні. Участь у ній беруть понад тисяча представників з 61 країни, включаючи високопосадовців, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів і підприємців.

Серед виступаючих на конференції присутні президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, голова уряду України, Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак.

Під час конференції сторони обговорять реформи, що необхідні для післявоєнного відновлення України, стимулювання торгівлі та інвестицій, відновлення людського капіталу. Також увагу приділять енергетичному відновленню нашої країни та розмінуванню.

Про те, чого очікує від конференції України, можна прочитати в матеріалі агентства.