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Британия объявила о помощи Украине в размере 3 млрд долларов

Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Британия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время Конференции по восстановлению Украины, сообщает РБК-Украина.

"В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов, мы также запускаем новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, а также поддержку "зеленой" энергетики и многое другое - все это часть огромных коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе", - заявил Сунак.

Сунак отметил важность построения платформы для бизнеса. Она, в свою очередь, сможет привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина.

"Именно поэтому мы начинаем Украинский бизнес-компакт, чтобы частный сектор мог пообещать свою поддержку восстановлению и реконструкции Украины", - добавил премьер-министр Великобритании.

Конференция в Лондоне по вопросам восстановления Украины

Конференция, посвященная восстановлению Украины, сейчас проходит в Лондоне. Участие в ней принимают более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины, Шмыгаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.

Во время конференции стороны обсудят реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирование торговли и инвестиций, восстановление человеческого капитала. Также внимание уделят энергетическому восстановлению нашей страны и разминированию.

О том, чего ожидает от конференции Украины, можно прочесть в материале агентства.

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