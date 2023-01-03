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Британія оголосила додаткові поставки допомоги Україні у боротьбі з РФ

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна, колаж)
Автор: Тетяна Зарембо

Під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака і президента України Володимира Зеленського очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Як зазначає видання, лідери двох держав обговорили постійну підтримку Великобританією України, а також надання додаткових поставок для допомоги у боротьбі з російськими загарбниками.

Прем’єр-міністр сказав, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку Великобританії, про що свідчить нещодавня поставка понад 1000 протиповітряних ракет. Також ведеться робота з надання додаткового озброєння найближчими тижнями та місяцями для забезпечення перемоги України на полі бою.

Крім того, Сунак і Зеленський обмінялися думками щодо жахливих атак безпілотників на Україну останніми днями.

"Думки Великої Британії з українським народом, оскільки він продовжує жити під таким бомбардуванням", - зауважив Сунак.

Обговорюючи саміт Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Латвії минулого місяця, прем’єр-міністр, за словами Guardian, подякував президенту Зеленському за віртуальне приєднання та сказав, що Британія та партнери JEF тісно співпрацюють, щоб забезпечити Україні необхідне озброєння.

Лідери домовилися підтримувати тісні контакти найближчими тижнями.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Велика Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд доларів) на підтримку України у 2023 році.

Зазначимо, що уряд Британії збирався збільшити розмір оборонного бюджету на тлі війни в Україні, щоб не допустити скорочення реального рівня капіталовкладень у сферу оборони через високу інфляцію.

Раніше Британія виділила новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли зенітні установки та засоби боротьби з дронами.

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