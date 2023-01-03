Британия объявила дополнительные поставки помощи Украине в борьбе с РФ

Как отмечает издание, лидеры двух государств обсудили постоянную поддержку Великобританией Украины, а также предоставление дополнительных поставок для помощи в борьбе с российскими захватчиками.

Премьер-министр сказал, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку Великобритании, о чем свидетельствует недавняя поставка более чем 1000 противовоздушных ракет. Также ведется работа по предоставлению дополнительного вооружения в ближайшие недели и месяцы для обеспечения победы Украины на поле боя.

Кроме того, Сунак и Зеленский обменялись мнениями об ужасных атаках беспилотников на Украину в последние дни.

"Мысли Великобритании с украинским народом, поскольку он продолжает жить под такой бомбардировкой", - заметил Сунак.

Обсуждая саммит Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Латвии в прошлом месяце, премьер-министр, по словам Guardian, поблагодарил президента Зеленского за виртуальное присоединение и сказал, что Британия и партнеры JEF тесно сотрудничают, чтобы обеспечить Украине необходимое вооружение.

Лидеры договорились поддерживать тесные контакты в ближайшие недели.