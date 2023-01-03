Британия объявила дополнительные поставки помощи Украине в борьбе с РФ

В ходе общения премьер-министра Британии Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского глава британского правительства пообещал дополнительные поставки помощи Украине для борьбы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
Как отмечает издание, лидеры двух государств обсудили постоянную поддержку Великобританией Украины, а также предоставление дополнительных поставок для помощи в борьбе с российскими захватчиками.
Премьер-министр сказал, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку Великобритании, о чем свидетельствует недавняя поставка более чем 1000 противовоздушных ракет. Также ведется работа по предоставлению дополнительного вооружения в ближайшие недели и месяцы для обеспечения победы Украины на поле боя.
Кроме того, Сунак и Зеленский обменялись мнениями об ужасных атаках беспилотников на Украину в последние дни.
"Мысли Великобритании с украинским народом, поскольку он продолжает жить под такой бомбардировкой", - заметил Сунак.
Обсуждая саммит Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Латвии в прошлом месяце, премьер-министр, по словам Guardian, поблагодарил президента Зеленского за виртуальное присоединение и сказал, что Британия и партнеры JEF тесно сотрудничают, чтобы обеспечить Украине необходимое вооружение.
Лидеры договорились поддерживать тесные контакты в ближайшие недели.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов) в поддержку Украины в 2023 году.
Отметим, что правительство Британии собиралось увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции.
Ранее Великобритания выделила новый пакет помощи Украине, в который вошли зенитные установки и средства борьбы с дронами.
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