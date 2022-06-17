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Британия одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Фото: Джулиан Ассанж (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Великобритании одобрили экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Решение приняла министр внутренних дел Прити Пател.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wikileaks в Twitter.

"Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозят 175 лет заключения", - говорится в сообщении.

Адвокаты Ассанжа заявили, что подадут апелляцию на это решение британских властей. При этом в МВД Великобритании объяснили, что у защиты Ассанжа есть две недели на подачу апелляции.

Стоит напомнить, что Джулиан Ассанж является основателем сайта WikiLeaks, который распространяет секретные документы. В США его хотят привлечь к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне. Асанджу может грозить до 175 лет тюрьмы.

Напомним, в апреле лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США.

При этом в декабре журналист перенес микроинсульт после сообщения об экстрадиции.

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Джулиан Ассанж