Британія схвалила екстрадицію Ассанжа до США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wikileaks в Twitter .

"Глава МВС Великобританії схвалила екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в США, де йому загрожують 175 років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Адвокати Ассанжа заявили, що подадуть апеляцію на це рішення британської влади. При цьому в МВС Великобританії пояснили, що у захисту Ассанжа є два тижні на подачу апеляції.

Варто нагадати, що Джуліан Ассанж є засновником сайту WikiLeaks, який поширює секретні документи. У США його хочуть притягнути до суду за крадіжку і розкриття секретної інформації, що має відношення до оборони. Асанджу може загрожувати до 175 років в'язниці.