Британия одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wikileaks в Twitter .

"Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозят 175 лет заключения", - говорится в сообщении.

Адвокаты Ассанжа заявили, что подадут апелляцию на это решение британских властей. При этом в МВД Великобритании объяснили, что у защиты Ассанжа есть две недели на подачу апелляции.

Стоит напомнить, что Джулиан Ассанж является основателем сайта WikiLeaks, который распространяет секретные документы. В США его хотят привлечь к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне. Асанджу может грозить до 175 лет тюрьмы.