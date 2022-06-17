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Британія схвалила екстрадицію Ассанжа до США

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Лондон, П'ятниця 17 червня 2022 13:27
Британія схвалила екстрадицію Ассанжа до США Фото: Джуліан Ассанж (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Великобританії схвалила екстрадицію в США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Рішення прийняла міністр внутрішніх справ Пріті Пател.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wikileaks в Twitter.

"Глава МВС Великобританії схвалила екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в США, де йому загрожують 175 років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Адвокати Ассанжа заявили, що подадуть апеляцію на це рішення британської влади. При цьому в МВС Великобританії пояснили, що у захисту Ассанжа є два тижні на подачу апеляції.

Варто нагадати, що Джуліан Ассанж є засновником сайту WikiLeaks, який поширює секретні документи. У США його хочуть притягнути до суду за крадіжку і розкриття секретної інформації, що має відношення до оборони. Асанджу може загрожувати до 175 років в'язниці.

Нагадаємо, у квітні Лондонський суд видав ордер на екстрадицію Ассанжа в США.

При цьому в грудні журналіст переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію.

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Джулиан Ассанж
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