Британія схвалила екстрадицію Ассанжа до США
Влада Великобританії схвалила екстрадицію в США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Рішення прийняла міністр внутрішніх справ Пріті Пател.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wikileaks в Twitter.
"Глава МВС Великобританії схвалила екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в США, де йому загрожують 175 років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.
Адвокати Ассанжа заявили, що подадуть апеляцію на це рішення британської влади. При цьому в МВС Великобританії пояснили, що у захисту Ассанжа є два тижні на подачу апеляції.
Варто нагадати, що Джуліан Ассанж є засновником сайту WikiLeaks, який поширює секретні документи. У США його хочуть притягнути до суду за крадіжку і розкриття секретної інформації, що має відношення до оборони. Асанджу може загрожувати до 175 років в'язниці.
Нагадаємо, у квітні Лондонський суд видав ордер на екстрадицію Ассанжа в США.
При цьому в грудні журналіст переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.