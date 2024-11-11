Британія очікує, що Трамп збереже відданість Україні та НАТО, - міністр оборони

"Я очікую, що США залишаться поруч із такими союзниками, як Велика Британія, і підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги над вторгненням (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - заявив Гілі.

Він підкреслив, що Трамп усвідомлює важливість таких альянсів, як НАТО, для забезпечення міжнародної безпеки.

Відповідаючи на запитання щодо можливих змін у підтримці України після виборів у США, Гілі зазначив: "Президент Трамп визнає, що країни отримують безпеку через силу, як і такі альянси, як НАТО".

На думку британського міністра, прихильність США НАТО і безпеці Європи залишиться сильною за нової адміністрації, хоча він наголосив, що європейські країни мають збільшувати власні витрати на оборону.

"Я не очікую, що США відвернуться від НАТО. Вони визнають важливість альянсу і необхідність запобігання подальшим конфліктам у Європі", - додав Гілі.