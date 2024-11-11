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Британия ожидает, что Трамп сохранит приверженность Украине и НАТО, - министр обороны

Фото: министр обороны Великобритании Джон Хили (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Великобритании Джон Хили выразил уверенность в том, что администрация нового президента США Дональда Трампа продолжит поддерживать НАТО и Украину в ее противостоянии с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я ожидаю, что США останутся рядом с такими союзниками, как Великобритания, и будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы над вторжением (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - заявил Хили.

Он подчеркнул, что Трамп осознает важность таких альянсов, как НАТО, для обеспечения международной безопасности.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в поддержке Украины после выборов в США, Хили отметил: "Президент Трамп признает, что страны получают безопасность через силу, как и такие альянсы, как НАТО".

По мнению британского министра, приверженность США НАТО и безопасности Европы останется сильной при новой администрации, хотя он подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать собственные расходы на оборону.

"Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса и необходимость предотвращения дальнейших конфликтов в Европе", - добавил Хили.

11 ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения мер на случай возможного сокращения поддержки Украины со стороны США при президенте Дональде Трампе.

По словам главного секретаря Министерства финансов Великобритании Даррена Джонса, британское правительство рассматривает различные сценарии будущей политики США в отношении Украины и обсуждает возможные варианты продолжения сотрудничества.

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НАТОВойна России против УкраиныСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп