Британия ожидает, что Трамп сохранит приверженность Украине и НАТО, - министр обороны

"Я ожидаю, что США останутся рядом с такими союзниками, как Великобритания, и будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы над вторжением (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - заявил Хили.

Он подчеркнул, что Трамп осознает важность таких альянсов, как НАТО, для обеспечения международной безопасности.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в поддержке Украины после выборов в США, Хили отметил: "Президент Трамп признает, что страны получают безопасность через силу, как и такие альянсы, как НАТО".

По мнению британского министра, приверженность США НАТО и безопасности Европы останется сильной при новой администрации, хотя он подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать собственные расходы на оборону.

"Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса и необходимость предотвращения дальнейших конфликтов в Европе", - добавил Хили.