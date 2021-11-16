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Британия обвинила Россию в пренебрежении безопасностью в космосе

Автор: Артур Родивилов

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что РФ пренебрегла безопасностью космического пространства. Москва создала угрозу спутникам и космическим кораблям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны в Twitter.

В заявлении Уоллес рассказал, что РФ провела испытания противоспутникового оружия, в результате чего на орбите Земли образовался потенциально опасный космический мусор.

"Разрушительные последствия испытания противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве. Обломки, образовавшиеся в результате испытания, будут находиться на орбите, угрожая спутникам и пилотируемым космическим кораблям, еще много лет", - заявил Уоллес.

Ранее в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, по данным США, Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые создали угрозу МКС.

После этого пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что испытываемое РФ оружие может угрожать интересам национальной безопасности США и других космических держав.

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