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Британія звинуватила Росію в нехтуванні безпекою в космосі

Автор: Артур Родивилов

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що РФ знехтувала безпекою космічного простору. Москва створила загрозу супутникам і космічним кораблям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява глави Міноборони у Twitter.

У заяві Уоллес розповів, що РФ провела випробування протисупутникової зброї, в результаті чого на орбіті Землі утворилося потенційно небезпечне космічне сміття.

"Руйнівні наслідки випробування протисупутникової ракети Росією демонструють повне нехтування безпекою і довгостроковою стійкістю в космічному просторі. Уламки, що утворилися унаслідок випробування, будуть перебувати на орбіті, погрожуючи супутникам і пілотованим космічним кораблям, ще багато років", - заявив Уоллес.

Раніше в понеділок глава пресслужба Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що, за даними США, Росія провела випробування протисупутникової зброї, які створили загрозу МКС.

Після цього прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі заявив, що випробовувана РФ зброя може загрожувати інтересам національної безпеки США та інших космічних держав.

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Російська Федерація