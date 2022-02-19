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Британия обвинила российскую разведку в кибератаках на Украину

Автор: RBC.UA

Британское правительство выступило с заявлением о том, что к кибератакам на украинский финансовый сектор причастна Российская разведка. В заявлении говорится, что Британия полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское правительство.

В пятницу, 18 февраля, на сайте британского правительства вышло заявление, в котором Россию обвинили в кибертаках на Украину 15 и 16 февраля.

"Правительство Великобритании считает, что Главное разведывательное управление России (ГРУ) причастно к разрушительным DDoS-атакам на украинский финансовый сектор" - говорится в заявлении.

Представитель министерства иностранных дел заявил, что такое деструктивное поведение России - недопустимо и является еще одним примером агрессии против Украины.

"Такое деструктивное поведение - неприемлемо. Россия должна прекратить эту деятельность и уважать суверенитет Украины. Мы неизменно поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии." - подытожил представитель министерства.

Напомним, что Белый дом, так же обвинил Россию в причастности к кибератакам.

Секретарь СНБО заявил, что во время кибератак 15 и 16 февраля финансовая и энергетическая сферы не пострадали

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