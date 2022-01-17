Британия обвинила Кремль во лжи о НАТО: оправдывают агрессию против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью изданию The Times .

По его словам, российский президент Владимир Путин использует выборочную и искаженную аргументацию, чтобы представить НАТО как угрозу.

"Мы все должны волноваться, потому что из-под пера президента Путина получилось эссе на 7000 слов (статья Путина, размещенная на сайте Кремля, - ред.), в котором этнонационализм находится в центре его амбиций... Он предоставляет искаженную и избирательную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае подчинения Украины и, в худшем случае, насильственное объединение этой суверенной страны", - отметил Уоллес.

Он также отметил, что Британия не конфликтует с РФ и ее народом, однако британское правительство "не соглашается со злонамеренной деятельностью Кремля".

"Поэтому, если одной холодной январской или февральской ночью российские вооруженные силы еще раз вступят на территорию суверенной Украины, игнорируйте рассказы об агрессии НАТО и помните слова президента России из этого эссе прошлым летом. Запомните это и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе", - резюмировал Уоллес.