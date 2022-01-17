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Британия обвинила Кремль во лжи о НАТО: оправдывают агрессию против Украины

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Британия, Понедельник 17 января 2022 12:18
Британия обвинила Кремль во лжи о НАТО: оправдывают агрессию против Украины Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (twitter.com.transitionlouth)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия выдвигает ложные утверждения об агрессии НАТО. Таким образом, пытаясь оправдать агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью изданию The Times.

По его словам, российский президент Владимир Путин использует выборочную и искаженную аргументацию, чтобы представить НАТО как угрозу.

"Мы все должны волноваться, потому что из-под пера президента Путина получилось эссе на 7000 слов (статья Путина, размещенная на сайте Кремля, - ред.), в котором этнонационализм находится в центре его амбиций... Он предоставляет искаженную и избирательную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае подчинения Украины и, в худшем случае, насильственное объединение этой суверенной страны", - отметил Уоллес.

Он также отметил, что Британия не конфликтует с РФ и ее народом, однако британское правительство "не соглашается со злонамеренной деятельностью Кремля".

"Поэтому, если одной холодной январской или февральской ночью российские вооруженные силы еще раз вступят на территорию суверенной Украины, игнорируйте рассказы об агрессии НАТО и помните слова президента России из этого эссе прошлым летом. Запомните это и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе", - резюмировал Уоллес.

Напомним, вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает якобы "постепенное вторжение" НАТО в Украину.

Отметим, накануне США сообщили, что у них есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

Впрочем, у Путина заявляют, что якобы РФ исключает для себя размещение наступательного вооружения на территории Украины.

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